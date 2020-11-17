Берлин, , 01:45 — REGNUM Глава МИД Германии Хайко Маас 16 октября выступил с речью на церемонии вручения премии фонда Фридриха Эберта за защиту прав человека премьер-министру Северной Македонии Зорану Заеву. Немецкий политик заявил, что «Германия сделает все, что в ее силах, чтобы переговоры о вступлении Северной Македонии в Евросоюз начались до окончания ее председательства в ЕС в конце этого года».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Маас заявил, что в ходе председательства Германии в ЕС велись активные переговоры о проведении первой межправительственной конференции стран ЕС и Северной Македонии, которая положит начало переговорам о вступлении страны в альянс.

Маас подчеркнул, что от начала переговоров со Скопье приведет к укреплению доверия в ЕС зависит доверие к объединению в регионе Западные Балканы.

Напомним, в марте 2020 года Европейский совет одобрил начало переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии. Однако одобрить — не значит начать. В настоящее время Болгария оказывает давление на Северную Македонию по вопросам, связанным с идентичностью, угрожая наложить вето на проведение межправительственной конференции. Решение о проведении конференции будет приниматься уже 17 ноября. МИД Северной Македонии рассчитывал на заключение соглашения с болгарской стороной к этому моменту, однако этого не последовало.

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