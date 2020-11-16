Москва, , 23:29 — REGNUM Обращение официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой к руководству Польши с призывом принять меры, направленные против осквернения военных памятников в стране, вызвало возникновение множества комментариев в сети. Граждане выразили своё мнение 16 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

«Польское правительство подало иск к России за неоказание должных услуг турфирмой 400 летней давности. По версии Польши приехали мирные ляхи по путевке в Кострому. Побродить по лесам российским… отдохнуть. По условиям тура польским туристам турфирмой был назначен гидом Иван Сусанин. Туристы польские до сей поры домой не вернулись», — шутит Анатолий К.

Многие согласись с мнением представителя МИД РФ о том, что в Польше наблюдается тенденция по осквернению военных мемориалов. Граждане заявили, что подобные события вызывают в них ужас, ведь Советский Союз спас Польшу от нацизма.

«Ужасно! Их там от фашистов освободили, а в итоге, в качестве благодарности, такое получаем. Надеюсь, что они рано или поздно разберутся. А то что-то Европа не радует», — написал пользователь под псевдонимом «Гном Гномыч».

Тем не менее, нашлись и те, кто высказал точку зрения, согласно которой Польша имеет право на распоряжение различными памятниками советской эпохи, ведь это якобы не имеет значения для жителей данной страны.

«Никакие захоронения ВОВ в Польше не были осквернены. Именно захоронения. А вот памятники в городах разного рода полководцам не имеют для поляков памятного значения», — считает пользователь Д.

Отдельные пользователи отметили тот факт, что в России точно также, как и в Польше происходит «осквернение» памятников советской эпохи. К примеру, граждане напомнили сносы и переносы памятников Ленину в различных городах Российской Федерации.

«Что за двойные стандарты? Как в России сносят памятники Ленина в связи с реконструкцией, к примеру, парков, так там оптимизация и восстанавливать не будут, а там сносят тоже не пойми за что, а в чем тогда разница?», — задаётся вопросом пользователь Александр.

Напомним, 16 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к руководству Польши с призывом принять меры, направленные против осквернения военных памятников в стране.