Подгорица, , 20:18 — REGNUM Власти Черногории опубликовали разъяснения по поводу действующих мер ограничительных мер и пересечения государственной границы.

Напомним, что в стране с 15 ноября введен комендантский час и запрет на передвижение между муниципалитетами в выходные дни.

При этом национальный координационный совет борьбе по заразными болезнями сообщили, что люди, которые въезжают в Черногорию во время запрета на передвижение или проезжают от границы до дома в течение этого периода, должны показывать штамп о въезде в качестве доказательства причины передвижения.

«Эпидемиологические меры не распространяются на границу Черногории», — говорится в сообщении.

Работают почти все наземные пограничные переходы с соседними странами.

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