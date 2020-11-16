Париж, , 20:17 — REGNUM Около 30 депутатов Национального собрания Франции от партии «Вперед, Республика!» написали открытое письмо президенту страны Эммануэлю Макрону с призывом открыть магазины 27 ноября, в день «Черной пятницы», когда большинство торговых центров устраивают распродажи.

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Как сообщает Le Figaro, в понедельник, 16 ноября, группа депутатов нижней палаты французского парламента, Национального собрания, предложила «открыть магазины 27 ноября в день «Черной пятницы», чтобы избежать притока покупателей в дни перед Новым годом».

Ранее торговые точки были закрыты из-за роста количества случаев заболевания коронавирусом.

«Потребители смогут распределить свои покупки на весь декабрь. Мы знаем, что для некоторых домохозяйств важнее совершить большинство новогодних покупок в начале месяца», — говорится в письме.

Напомним, ранее, 15 ноября, лидер французской крайне правой партии «Национальное объединение»Марин Ле Пенвыступила против обязательной вакцинации от коронавируса.

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