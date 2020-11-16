Киев, , 20:07 — REGNUM Во вторник, 17 ноября, правительство Украины в полном составе отчитается перед народными депутатами о ходе борьбы с COVID-19.

Об этом заявил глава партии «Слуга народа», заместитель главы одноименной фракции Александр Корниенко на согласительном совете 16 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Корниенко напомнил, что прошел почти месяц с момента принятия парламентом постановления, которое предусматривало создание национального штаба противодействия болезни и выполнения ряда других мер.

«Уже должны быть какие-то результаты. Нам нужно понимать, как идет продвижение», — пояснил соратник президента.

Также лидер «Слуги народа» также поддержал вынесение на повестку дня постановления о пересмотре карантина выходного дня, но как голосовать за это решение — «будет определяться фракция».

ИА REGNUM напоминает, что из-за заражения коронавирусом спикера и первого вице-спикеры Рады руководство украинским парламентом временно перешло к вице-спикеру, представителю оппозиционной фракции «Батькивщина» Елене Кондратюк. Сегодня Кондратюк уже объявила карантин выходного дня «большой глупостью», а также инициировала экстренный отчет правительства по коронавирусной теме.