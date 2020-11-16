Париж, , 20:15 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что из-за пандемии коронавируса до середины декабря 2020 года проведение религиозных мероприятий, в том числе служб в католических храмах, разрешено не будет. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщает Le Figaro.

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В ходе видеоконференции глава правительства, министр внутренних дел Жеральд Дарманен и высокопоставленные представители различных конфессий решили не снимать запрет на проведение религиозных мероприятий до католического Рождества из-за быстрого распространения вируса SARS-CoV-2 по стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября глава МВД Франциипригрозил наказанием тем, кто публично молится на улице, нарушая карантин.

Ранее в городах Версаль и Нант несколько сотен верующих собрались перед католическими храмами с требованиями продолжить проводить мессы, несмотря на «антикоронавирусные» ограничения.

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