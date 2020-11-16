Москва, , 23:26 — REGNUM Проект об отправке турецких военных в Азербайджан, который был внесён в парламент Турции, вызвал неоднозначную реакцию в сети. Граждане прокомментировали событие 16 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

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"И хотя миротворцы Турции это оксюморон, уважаемые азербайджанцы, ну не показала себя эрдогановская Турция ответственным миротворцем. Не показала. Эти турецкие прокси из Сирии не желание налаживать мир в разоренной стране, грабежи Сирии очень тяжелые отношения с курдами. Турция, не решив внутренних проблем, лезет миротворствовать на территории ранее ей не подконтрольной. Это вызывает мягко сказать подозрения. Учитывая активную роль Турции в гражданской войне в Чеченской Республике. Учитывая идеологию пантюркизма», — написал пользователь Илья.

Многие комментаторы выразили свою обеспокоенность намерением Турции направить в Азербайджан своих военных для якобы выполнения миротворческих задач. Граждане уверены, что Турция всё больше и больше подминает под себя Азербайджан, что не является благом для республики.

«Все бы ничего, но есть одно, но — Турция — член НАТО. А это не есть хорошо. Путин не хочет ссориться с турками, потому что газопровод в Сирии вроде как рядом. Но это палка о двух концах. Участь Азербайджана будет печальна — Турция его поглотит», — написал Максим П.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что данный проект говорит о том, что Турция намеревается закрепить своё влияние в кавказском регионе. Несмотря на заявление российских политиков о том, что в Нагорном Карабахе не будет турецких военных, тем не менее граждане считают, что России не удастся сдержать напор Турции.

«Турция под руководством президента Эрдогана и полной поддержке Азербайджана не мытьем, так катаньем всё-таки протащила своё военное присутствие на Южном Кавказе. Под видом миссии защиты и территориальной целостности Азербайджана, который и так получил полный пакет территориальных и политических преференций в Нагорном Карабахе, обеспеченных Россией, подписавшей трехстороннее Соглашение по мирному урегулированию военного конфликта в этом регионе Южного Кавказа. У России не осталось друзей, одни бизнес-партнеры, а геополитика — это не бизнес, где можно взаимовыгодно торговать, это демонстрация и использование военной силы для геополитического доминирования», — считает Александр А.

Нашлись и те, кто не воспринял подобную информацию, как угрозу для России. Граждане пришли к выводу, что турецкие военные не пересекут границу Азербайджана, а то, что они будут находиться на территории данной республики, является личным делом жителей страны.

«Интересно, на каких подписанных внешних документах с участием всех заинтересованных сторон это основано? Таких, насколько я знаю, нет. Другое дело, что по договору с Алиевым турецкие войска могут находиться на территории Азербайджана, ну и пусть там будут», — отметил пользователь Сергей.

Напомним, 16 ноября в парламент Турции внесли проект об отправке военных в Азербайджан.