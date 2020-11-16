Фрежероль, , 20:14 — REGNUM Неизвестные покрыли стены домов во французской коммуне Фрежероль надписями, выражающими ненависть к Франции и преданность пророку Мухаммеду. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщает Le Figaro.

Мэр коммуны Фрежероль Джером Казимир уже подал жалобу в полицию на неизвестных, которые нанесли надписи, содержащие ругательные слова или имеющие провокационный подтекст, например, «Мухаммед > Макрон», на стены домов коммуны.

Полиция уже начала расследование, но подозреваемых пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября президент Франции Эммануэль Макронсообщил изданию Le Grand Continent, что сожалеет по поводу недостаточной, по его мнению, международной поддержки Франции после нападений экстремистов на территории страны.

Напомним, во Франции недавно произошли теракты, совершенные приверженцами радикального исламизма. Нападения произошли в пригороде Парижа и в Ницце. Инциденты во французских Лионе и Монпелье удалось предотвратить.

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