Москва, , 23:25 — REGNUM Заявление действующего президента США Дональда Трампа о том, что он победил в голосование за лидера страны, вызвало бурную реакцию со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение 16 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Ждём реакцию Байдена. Наверное, на улицу выйдет со сторонниками… Привет майдан», — написал пользователь под псевдонимом «Центр».

Некоторые пользователи принялись шутить над сложившейся ситуацией вокруг выборов президента в США. Граждане упрекнули Трампа в том, что он не отменил политику санкций в отношении России, и поэтому Российская Федерация якобы решила ему не помогать на новых выборах.

«Доня, вот не засыпали бы вы нас санкциями, глядишь, и помогли бы вам вмешательствами. Ошиблись мы в вас. Эх, Доня, Доня…», — написал пользователь под псевдонимом «Лето».

Многие комментаторы выразили свою поддержку действующему президенту США. По их видению, его конкурент на выборах Джозеф Байден использовал фальсификации, поэтому граждане ждут от Трампа решительных действий по данному вопросу.

«Молодец Трамп! Выборы в США сфальсифицированы демократами это ясно всем. Трамп выиграл выборы честно», — поделился мнением Сергей П.

Ряд граждан задались вопросом: как поведут себя лидеры стран, которые уже успели поздравить кандидата от Демократической партии США Джозефа Байдена, узнав, что победу всё-таки одержал Дональд Трамп?

«Самое интересное начнётся, если он окажется победителем, как другие главы государств поздравившие Байдена себя поведут?», — пишет Константин З.

Отдельные пользователи указали на то, что Трамп спешит с тем, что объявляет себя победителем на выборах. Граждане напомнили белорусскую ситуацию, как пример, что свою победу еще необходимо доказать.

«Тихановская тоже заявила о своей победе в Белоруссии… И где она? Толи в Польше, то ли в Литве — Латвии «президентствует». Вот пусть один из двух президентов США тоже туда отправляется», — пишет Сергей S.

Напомним, 16 ноября президент США Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах 2020 года.