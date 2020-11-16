16 ноября 2020 | Время чтения 4 мин

Сможет ли Россия после победы Майи Санду на президентских выборах в Молдавии дать понять новому президенту и ее стратегическим партнерам, что она не собирается отдавать русское Приднестровье?

Илья Галинский, , 19:22 — REGNUM То, о чём так долго и упорно предупреждали многие знающие реальную политическую ситуацию в Молдавии эксперты, случилось. Президентом республики стала новая «железная леди» (так ее скоро станут все называть) Майя Санду. Причин этому, как и поражению Игоря Додона, множество. Мы обозначим только главные.

Майя Санду European People's Party

Прежде всего, это патологическая неискренность Додона, если не сказать больше, которая подрывала доверие к нему как к руководителю государства. Взять хотя бы провозглашенный им статус независимого кандидата в президенты. Все избиратели прекрасно понимали, что он никакой не независимый, а де-факто представитель Партии социалистов. Он сам это невольно подтвердил накануне голосования, выступив на митинге своих сторонников «как неформальный лидер ПСРМ».

Его авторитет также был серьезно подорван многочисленными коррупционными свидетельствами. Поэтому в глазах многих избирателей он действительно выглядел как «кулек с валютой», которую ему вручает Владимир Плахотнюк.

Ну и, разумеется, это постоянная игра на два поля, постоянные «да — нет», «нет — да». Постоянное лавирование между нашими и вашими, между Западом и Востоком. Иначе говоря, его политикой было «слова одни — дела другие».

Всё это все четыре года последних года расшатывало его авторитет, подрывало доверие к нему, снижало его рейтинг, что и привело к закономерному результату.

В свою очередь Санду шла на выборы под знаменем борьбы с коррупцией, обновления государства, избавления страны от скомпрометировавших себя чиновников, при огромной поддержке всего западного сообщества. При этом с помощью СМИ она внедряла в сознания избирателей образ сильной, принципиальной, жесткой «маленькой женщины», которая готова многим пожертвовать ради «спасения» своей Молдавии от «нечистоплотного» Додона.

Безусловно, ее победа — это победа долговременного плана Запада, его многосторонней поддержки и поэтапной реализации. Такая фантастическая мобилизация западного электората в ее поддержку говорит о многом. Фактически эти проголосовавшие за нее «гастарбайтеры» (250 с лишним тысяч человек) и позволили ей победить Додона. Мы можем только представить, какая огромная работа была проведена для этого в западных странах, и какими силами.

На этом фоне аналогичную работу со стороны России можно считать провальной. Имея на своей территории более 500 тысяч легальных работников из Молдавии, мобилизовать для голосования всего 12 тысяч человек — это даже не смешно. А ведь потенциал «западного голосования» был ясен после первого тура. Иначе говоря, потенциал российской молдавской диаспоры так и оказался невостребованным, пребывая в полузамороженном состоянии. Если бы он был включен на полную мощность, сегодняшняя ситуация была бы совершенно другой.

И хотя Гагаузия и Молдавия максимально поддержали Додона, это не спасло общую ситуацию, их голосов не хватило для победы действующего президента.

Можно согласиться с теми, кто указывает на то, что Молдавия — парламентское государство, а президент, не имея большинства в парламенте, превращается в «английскую королеву». Всё это так. Но в развитии политической ситуации в Молдавии все варианты возможны. Тем более на фоне многочисленных предательств, перебежек депутатов из одной партии в другую. Ближайшая перспектива покажет нам, как «варит» молдавская политическая кухня.

В связи со сложившимися реалиями весьма остро встал вопрос о приднестровском урегулировании. Какую позицию займет избранный президент Майя Санду (а не кандидат в президенты Майя Санду) в отношении Приднестровья? Мы неоднократно были свидетелями разного рода заявлений и комментариев политика Санду по этому вопросу, достаточно жестких и бескомпромиссных. Поэтому для приднестровцев является принципиальным то, как она будет действовать на этом направлении уже в качестве президента.

Безусловно, Санду — состоявшийся политик, со своими устоявшимися взглядами и принципами, политик, во многом находящийся под западным влиянием. Это никуда не уйдет. Другой вопрос, сможет ли она как президент страны скорректировать свою приднестровскую политику, оставляя поле для маневра. Сегодня об этом можно говорить лишь абстрактно.

Скорее всего, исходя из своих убеждений, подтвержденных разного рода заявлениями, Санду возьмет курс на укрепление в Молдавии атмосферы евроинтеграции, сближение с НАТО, возможно, объединение с Румынией с последующем вхождением в Евросоюз. Одной из ее первоочередных задач, полагаем, станет выдворение из Приднестровья российских войск и принуждение республики к растворению в составе Молдавии. Пока она не обещала Приднестровью даже широкой автономии. Скорее всего, в случае принятия решения по Приднестровью она будет действовать не военным, а исключительно экономическим путем — договорившись с Украиной о полной экономической блокаде ПМР. В этом она найдет полное понимание и поддержку у Киева и Бухареста, к этому ее будут подталкивать США и Евросоюз.

Считаем, что Санду как политик-прагматик будет заинтересована в поддержании нормальных (прежде всего, экономических), отношений с Россией. Она не раз об этом говорила. Но ее стратегический курс, безусловно, безо всяких оговорок связан с Западом.

Сможет ли Россия в этой новой для себя ситуации найти новую стратегию на молдо-приднестровском направлении? Дать понять и новому президенту, и ее стратегическим партнерам, что подвергать приднестровский народ экспериментам по выживанию и отдавать русское Приднестровье в чуждое геополитическое пространство она не собирается. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет — так говорят о республике все те, кто там побывал. И мы надеемся, что Россия пойдет на многое, но сумеет защитить права и жизнь населения Приднестровья.