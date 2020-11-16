Волгодонск, Ростовская область, , 18:44 — REGNUM В Ростовской области назначен временно исполняющий обязанности сити-менеджера Волгодонска. Об этом сообщается на сайте администрации города 16 ноября.

В ночь на 16 ноября север Ростовской области накрыл снегопад. В связи с этим под председательством временно исполняющего обязанности главы администрации города Сергея Макарова состоялось совещание с руководителями управляющих компаний и подрядных организаций, занимающихся содержанием дорог в зимний период.

«К сожалению, несмотря на то, что мы готовились к этому дню, подрядчики, которые занимаются уборкой снега, сработали до 7 утра, когда начинается в городе утренний час пик — неудовлетворительно. Мириться с тем, каким образом в первый день зимы организована ситуация в части уборки улиц, администрация города не будет», — отметил Макаров.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области глава администрации Волгодонска Виктор Мельников задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. По информации регионального управления СКР, решается вопрос об избрании меры пресечения чиновнику.

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