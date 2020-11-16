Москва, 16 ноября 2020, 17:58 — REGNUM Госдума на заседании 17 ноября обсудит заявление в связи с 75-летием со дня начала Нюрнбергского судебного процесса над главными военными преступниками. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, решение принял Совет Думы.
Депутаты Государственной думы «считают недопустимой героизацию в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации «Ваффен СС», в том числе в форме сооружения памятников и мемориалов, проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого, нацистского движения и неонацизма, посредством объявления или попыток объявить членов указанной организации и тех, кто боролся против антигитлеровской коалиции, сотрудничал с нацистским движением и совершал преступления против мира, военные преступления и преступления против человечности, участниками национально-освободительных движений, а также в форме переименования улиц в целях героизации нацизма».
Госдума заявляет о недопустимости осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в честь воинов-освободителей, и превращения таких действий в государственную политику.
В 2020 году во всем мире отмечается 75-летие начала работы в Нюрнберге Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (далее — Нюрнбергский трибунал), юридически закрепившего окончательный разгром фашизма и сыгравшего важнейшую роль в развитии международного права.