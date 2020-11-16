Подгорица, , 20:13 — REGNUM Председатель парламента Черногории Алекса Бечич 16 ноября в интервью черногорскому телеканалу заявил, что убежден в том, что на сессии парламента, которая назначена на 2 декабря, будет сформировано новое правительство. Он добавил, что необходимо учесть волю всех депутатов и прежде приступить к решению вопроса по внесению поправок в регламент парламента.

Бечич отметил, что это одна из причин переноса сессии, которая была назначена на 24 ноября. Но, по просьбе многих партий, эта сессия была перенесена, и возникла необходимость внести поправки в регламент работы парламента.

«А чтобы изменить регламент и таким образом дать возможность депутатам, находящимся в самоизоляции из-за коронавируса, участвовать в сессии дистанционно, необходимы голоса и присутствие депутатов от оппозиции», — пояснил Бечич.

Поэтому, по его словам, необходимо будет обсудить это с ними на дополнительной сессии парламента 23 ноября, чтобы учесть их требования.