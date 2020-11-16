Киев, , 17:32 — REGNUM Верховная рада Украины с рассмотрением проекта государственного бюджета на 2021 год не укладывается в сроки, установленные бюджетным кодексом.

Об этом на брифинге 16 ноября заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, один из лидеров «Слуги народа» Даниил Гетманцев.

Он напомнил, что по регламенту Рада должна принять бюджет в целом до 1 декабря.

«К сожалению, мы, очевидно, не сможем этого сделать», — заявил Гетманцев.

По его информации, Верховная рада в начале декабря только получит от правительства переработанный проект бюджета с учетом замечаний и правок, и уже тогда будет рассматривать его.

ИА REGNUM напоминает, что еще 14 сентября правительство утвердилопроект госбюджета на следующий год и передало его в Раду. 5 ноября парламент принял в первом чтении проект бюджета на 2021 год, за соответствующий проект проголосовали 275 депутатов при 226 необходимых.