Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 17 ноября, Госдума в первом чтении обсудит два альтернативных законопроекта, предполагающих распространение реновации на всю Российскую Федерацию, сообщает ИА REGNUM. В дискуссии будет принимать участие замглавы правительства РФ Марат Хуснуллин.

Законопроект о реновации в субъектах РФ внесли в Госдуму 18 сентября члены Совфеда во главе с Николаем Журавлёвым и председателем комитета нижней палаты парламента по транспорту и строительству Евгением Москвичёвым («Единая Россия»).

Решение о комплексном развитии территории по предложениям органов государственной власти субъектов РФ вправе принять правительство РФ. При этом правительством должен быть определен порядок принятия решений о комплексном развитии территории и порядок реализации такого решения.

Авторы не скрывают, что при подготовке изменений по расширению оснований расселения аварийного или ветхого жилищного фонда за основу в части правового регулирования была взята реализуемая с 2017 года в городе Москве программа реновации жилищного фонда.

Вместе с тем Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства раскритиковал законопроект. Основным принципиальным замечанием является его направленность на принудительное ограничение и лишение права собственности, неприкосновенность которого гарантирована Конституцией.

Документ не обеспечивает в должной степени имущественные и жилищные права граждан и во многих аспектах не позволяет улучшить их жилищные условия, указал парламентарий.

Еще один законопроект внесли в 2018 году парламентарии фракции «Справедливой России» во главе с Галиной Хованской. Согласно варианту, предложенному «Справедливой Россией», главным критерием включения дома в проект реновации является его состояние, принадлежность к ветхому и аварийному жилью. В законопроекте даны четкие гарантии обеспечения жилищных прав граждан в процессе реновации, в частности, без согласия собственника никто не может его выселить из квартиры. Подробно прописана процедура общего собрания собственников, которое принимает решение о включении дома в программу реновации.

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