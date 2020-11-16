Киев, , 17:19 — REGNUM Украина в настоящий момент изучает детали решения о введении Европейским Союзом санкций против определенных представителей Белоруссии.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Украины в ответ на запрос издания «Украинские новости», документ обнародован сегодня, 16 ноября.

«Мы изучаем сейчас все аспекты санкционного решения Европейского Союза и пребываем в процессе обработки и согласования внутригосударственных процедур, связанных с этим вопросом», — говорится в ответе пресс-службы министерства.

В МИД напоминают, что Украина «солидаризировались» с позицией ЕС насчет «нелегитимности результатов президентских выборов в РБ, непризнания так называемой инаугурации Александра Лукашенко, а также насчет наложения индивидуальных санкций на чиновников режима Лукашенко, причастных к насилию и фальсификациям выборов».

ИА REGNUM напоминает, что в конце октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас Украина находится «в процессе присоединения» к санкционному списку ЕС против Белоруссии. Тогда дипломат напомнил, что присоединение к санкциям — это «определенный юридический процесс». Также Кулеба заявил, что категорически не поддерживает идею секторальных санкций против РБ, но выступает за персональные санкции.