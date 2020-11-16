Москва, , 17:18 — REGNUM Анджею Дуде, говорящему об «источниках» нестабильности, следует посмотреться в зеркало. Потому что именно Польша приложила руку к перевороту в Киеве в феврале 2014 года, после чего на Украине разразилась гражданская война. Об этом пишет депутат Госдумы РФ, директор Института РУССТРАТ Елена Панина в своем телеграм-канале, комментируя обращение польского президента Анджея Дуды к МИД Польши и дипкорпусу страны, где глава государства упомянул предстоящее в 2021 году председательство в ОБСЕ.

В этом обращении президент заявил об «источниках нестабильности в нашем регионе» — это «война на Украине и азербайджано-армянский конфликт из-за Нагорного Карабаха, массовые демонстрации в Белоруссии» и подчеркнул, что доверие между Россией и Западом в вопросах безопасности «уже давно не находилось на таком низком уровне».

«Именно Польша приложила руку к перевороту в Киеве в феврале 2014 года, после чего на Украине разразилась гражданская война. Именно Польша поддерживала националистически настроенные украинские власти, закрывая глаза даже на прославление Киевом сотрудничающих с нацистами боевиков, убивавших во время Второй мировой войны поляков. Именно Польша приняла участие в раскачивании белорусского общества в надежде вызвать там «цветную революцию», — пишет Панина.

Депутат отмечает, что особенно циничным выглядит упоминание Дудой нагорно-карабахского конфликта:

«Ведь это Россия смогла усадить за стол переговоров Армению и Азербайджан и заключить соглашение о прекращении войны. А если бы ЕС прислушался к России и занял конструктивную позицию в отношении Украины, давно можно было покончить с войной в Донбассе. Москва настроена на поддержание стабильных отношений. Варшаве в ходе своего председательства в ОБСЕ будет полезно исходить из этой реальности, а не руководствоваться русофобскими фантазиями».