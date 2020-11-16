Москва, , 17:04 — REGNUM Законопроект, предполагающий запрет на использование дельфинов и косаток в шоу-программах, внесло в Госдуму Заксобрание Ленинградской области, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Шоу косаток

Поправками предлагается наделить правительство РФ полномочием по утверждению перечня отдельных видов животных, запрещенных к использованию в культурно-зрелищных целях в связи с невозможностью создания удовлетворительных условий для их содержания.

Авторы рассчитывают, что в этот перечень будут включены косатки, белухи, афалины, гринды и тихоокеанские белобокие дельфины.

Планируется установить, что животные, включенные в перечень отдельных видов животных, запрещенных к использованию в культурно-зрелищных целях в связи с невозможностью создания удовлетворительных условий для их содержания, приобретенные до вступления в силу настоящего законопроекта, подлежат возвращению в прежнюю среду обитания, а в случае невозможности такого возврата находятся на содержании их владельцев до наступления естественной смерти таких животных.