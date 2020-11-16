Киев, , 17:03 — REGNUM Офис президента Украины сообщил, что благодаря «карантину выходного дня» активность жителей больших городов страны снизилась на 18,5% в субботу, 14 ноября, и на 27% — в воскресенье, 15 ноября.

Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба офиса президента со ссылкой на данные украинского Совнацбеза, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Карантин выходного дня уменьшил передвижения и контакты между украинцами. В частности, активность граждан в крупных городах с населением более 100 тыс. в субботу снизилась на 18,5%, а в воскресенье — на 27%. Эти данные сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов», — сказано в сообщении.

По какой именно методике подсчитывали снижение активности на Украине, Совнацбез стране сообщает.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль и министр внутренних дел Арсен Аваков заявили, что на последних выходных практически все крупные сети торговых центров, магазинов непродовольственных товаров и развлекательных заведений были закрыты, как и должно быть при локдауне.

ИА REGNUM напоминает, что 14−15 ноября на Украине был первый «карантин выходного дня». В полиции заявили, что за нарушение правил карантина за выходные силовики закрыли 2,4 тысячи объектов, преимущественно — магазины. Предполагается, что «локдаун выходного дня» продержится в стране как минимум до конца ноября.