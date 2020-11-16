Анкара, , 20:15 — REGNUM Согласно опросу турецкой консалтинговой компании «Optimar», проведённому 16 ноября, подавляющее большинство турецких граждан поддерживают правящую «Партию справедливости и развития» Турции (далее — ПСР). Кроме того, самым надёжным лидером в Турции, вызывающим доверие населения, считают президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

«Optimar» провёл данный опрос с целью выяснить настроения избирателей в предверии дебатов перед возможными досрочными выборами в Турции. Согласно опросу данной компании, 33,3% избирателей считают, что именно ПСР действительно занимается решением проблем в стране.

Тем не менее, 32,1% турецких избирателей отдали свои голоса за основные оппозиционные партии Турции.

Также, согласно данному опросу, в графе «Кто ваш любимый лидер?» 34,5% турецких граждан отдали предпочтение Эрдогану, благодаря чему он занял первое место в рейтинге.