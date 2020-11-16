Киев, , 16:53 — REGNUM Депутатская фракция «Голос» призывает Верховную раду провести 17 ноября внеочередное заседание для рассмотрения вопроса об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом сегодня, 16 ноября, заявил на согласительном совете руководства Рады и лидеров фракций заместитель председателя фракции Ярослав Железняк.

В частности, как отметил политик, «Голос» предлагает проголосовать увольнение этого министра как «неэффективного и провалившего подготовку страны к волне пандемии коронавируса».

ИА REGNUM напоминает, что в начале ноября, выступая в Раде, Степанов дал понять, что не намерен уходить в отставку. На соответствующий вопрос от представителей фракции «Голос» чиновник ответил так:

«Я же вам уже отвечал — не все мечты сбываются».

14 ноября стало известно, что министр здравоохранения Украины заразился коронавирусом. Степанов пообещал, что будет работать дистанционно.