Москва, , 16:49 — REGNUM Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры на тему развития ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает 16 ноября пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон Kremlin.ru

Отмечено, что Владимир Путин рассказал своему французскому коллеге о стабилизации ситуации в Карабахе и развёртывании в регионе российской миротворческой группировки.

Обсуждались вопросы гуманитарного характера, в том числе судьба беженцев и христианских монастырей, храмов и святынь.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября российские военные взяли под свою охрану ряд храмов и монастырей в Карабахе.

Напомним, бои в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 10 ноября, когда президент России Владимир Путин, президент Азербайджана и премьер-министр Армении подписали документ о прекращении огня и вводе в Карабах миротворческой группировки Вооруженных Сил России.

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