Москва, 16 ноября 2020, 16:49 — REGNUM Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры на тему развития ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает 16 ноября пресс-служба Кремля.
Отмечено, что Владимир Путин рассказал своему французскому коллеге о стабилизации ситуации в Карабахе и развёртывании в регионе российской миротворческой группировки.
Обсуждались вопросы гуманитарного характера, в том числе судьба беженцев и христианских монастырей, храмов и святынь.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября российские военные взяли под свою охрану ряд храмов и монастырей в Карабахе.
Напомним, бои в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 10 ноября, когда президент России Владимир Путин, президент Азербайджана и премьер-министр Армении подписали документ о прекращении огня и вводе в Карабах миротворческой группировки Вооруженных Сил России.
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