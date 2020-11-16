Москва, , 16:47 — REGNUM То, что в США не будет гражданской войны, не означает будто у администрации возможного президента США Джо Байдена хорошие перспективы. Об этом 16 ноября в своем Телеграм-канале написал социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.

Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»

«Ясное дело, что рассуждения о предстоящей гражданской войне в США — полная чушь, — написал он. — Но то, что в США не будет гражданской войны, вовсе не означает, будто перспективы администрации Байдена хорошие. Мы наблюдаем кризис двухпартийной системы и кризис системы политического представительства в стране, уже переставшей быть локомотивом мирового развития, но остающейся, тем не менее, крупнейшей и самой богатой экономикой мира».

Как полагает Кагарлицкий, выходом для Америки были бы социальные реформы, куда более масштабные, чем те, что проводил Франклин Делано Рузвельт.

«Берни Сандерс даже называл это революцией. Но он сам же позорно капитулировал, предав своих сторонников, — написал социолог. — Увы, пока ни лидеров, ни сил, способных реализовать сценарий радикальных демократических перемен в США, не просматривается».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кагарлицкий оценил шансы действующего президента США Дональда Трампа победить Байдена.

Читайте ранее в этом сюжете: «Никаких шансов»: эксперт оценил шансы Трампа остаться президентом США