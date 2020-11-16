Киев, , 16:18 — REGNUM Украине будет легче сотрудничать с Майей Санду в качестве президента Молдавии, чем с предыдущим главой страны.

Крымские флаги Minsvyaz.ru

Об этом заявил 16 ноября в эфире украинского телевидения министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава украинской дипломатии отметил, что Майя Санду имеет «бренд проевропейского политика» и ранее не делала никаких скандальных заявлений в отношении Украины.

«Нам будет легче сотрудничать с президентом Санду… потому что она никогда не делала заявлений, которые вызывают напряжение в украинско-молдавских отношениях, вроде того, что Крым — это российская территория», — сказал Кулеба.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня утром президент Украины Владимир Зеленский официально поздравил Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдавии и заявил, что «с нетерпением» ждет дальнейшего укрепления отношений между странами «для европейского будущего наших народов».