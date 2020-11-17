Киев, , 05:48 — REGNUM Если сравнить то, как видит ближайшее украинское будущее премьер-министр этой страны Денис Шмыгаль, то обнаружится зазор между украинской реальностью и желаниями главы ее правительства. Отчего зазор этот все более напоминает пропасть, рассуждает автор ИА REGNUM Марьян Сидорив.

Полёт Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Все дело в том, что «слуге народа» Шмыгалю то ли лень, то ли не по чину поинтересоваться реально происходящим на Украине. А может быть, он обо всем прекрасно знает, просто цель свою видит в том, что называли в советские годы «лакировка действительности»? ведь украинская реальность превращается усилиями Шмыгаля и его коллег в сладкий сон, еще немного и ВВП страны будет поднят более чем в 2 раза к 2030 году.

Только вот даже самые благожелательные к Украине экономические аналитики не могут представить себе ее роста выше, чем на 6−7%, а не вдвое, что померещилось ее оптимистичному премьеру. Откуда такое расхождение становится понятнее, если проанализировать состояние Украины строго по предвыборным постулатам ее нынешнего президента Владимира Зеленского. Читайте статью Марьяна Сидорива «Украинская повседневность обрастает «новыми сказками»».