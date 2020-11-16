Париж, , 16:05 — REGNUM Сегодня, 16 ноября, президент Франции Эммануэль Макрон принял в Елисейском дворце госсекретаря США Майка Помпео. Как сообщают местные газеты, речь идёт о визите вежливости.

Как сообщает Le Figaro, Помпео прибыл в Елисейский дворец около 11 часов утра по местному времени. Здесь он впервые встретился со своим коллегой министром иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом. Планировалось, что на этой встрече будут затронуты такие чувствительные темы, как военное присутствие США в Афганистане и Ираке или санкции США против Ирана.

После этого Помпео был принят президентом Пятой республики Эммануэлем Макроном.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча президента Франции Эммануэля Макрона с Государственным секрётарем США Майком Помпео в Париже состоялась по инициативе американской стороны.

Затем Помпео, находящийся в «турне» по странам Европы и Ближнего Востока, посетит Турцию, Грузию, Израиль, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар.

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