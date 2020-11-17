Киев, , 04:39 — REGNUM Содержание внутриукраинского политического противостояния можно выразить как столкновение национал-предателей, прислуживающих тем, кто стремится колонизовать Украину извне и их оппонентов из местных олигархов, считающих, что грабить Украину должны именно они. О том, как разворачивается эта борьба и где в ней место населению Украины, рассказывает обозреватель Андрей Ганжа.

Виктор Дени. Капитал (фрагмент)

Ярким примером деятельности постмайданной украинской власти стала «борьба с коррупцией», вокруг которой развернулись нешуточные словесные баталии. Получилось, что силы на борьбу были брошены громадные, а результат получился ничтожный. Дело же заключается в том, что обвинения в коррупции выродились в элементарную войну компроматов, которая по большей части ведется закулисно, вдалеке от любопытствующих глаз и ушей широкой украинской публики.

Причем ведется эта война в интересах «пришлых» структур, осмелившихся бросить вызов местным. Беда только в том, что ни те, ни другие интереса к нуждам украинского населения, «путающегося у них под ногами», никакого интереса не испытывают. Читайте статью Андрея Ганжи «На Украине «компрадор-глобалисты» столкнулись с «олигарх-патриотами».