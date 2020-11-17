Токио, , 03:28 — REGNUM Японии очень есть за что не любить Дональда Трампа. Как политики и простые граждане Японии оценивают перипетии нынешних выборов в США и позиции кандидатов на пост президента этой страны, рассказывает политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

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Трамп шокировал Японию многим, кроме того, что потребовал в четыре раза увеличить выплаты за американские базы на японской земле. Ничего хорошего не увидели в Японии и от американо-китайской торговой войны, ударившей и по экономике самой Японии, и многие другие действия и высказывания президента от Республиканской партии США казались японцам, мягко скажем, не вполне продуманными.

Тем не менее, критика со стороны японцев, комментирующих выборы в США в соцсетях не так уж однозначны. Что же они пишут? Читайте статью Анатолия Кошкина «Японцы больше не хотят видеть Трампа президентом страны-сюзерена».