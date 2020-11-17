Вашингтон, , 02:32 — REGNUM Католические иерархи США уже поздравили кандидата от Демократической партии США с победой на президентских выборах. Какие точки соприкосновения существуют между программой Джо Байдена и католицизмом, как его современные задачи понимают в Ватикане, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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Хотя Байден и отпугивает многих своей отчасти радикальной повесткой, например, в отношении абортов, для католиков главным в его программе может оказаться его заявка на достижение социальной справедливости. Ведь именно этот аспект деятельности выдвигается в качестве существенно важного самим папой Римским Франциском.

Возможно, что именно поэтому католические епископы поздравили Байдена на дожидаясь даты голосования выборщиков 14 декабря. Кроме того, администрация Трампа позволила себе довольно резкие замечания в адрес Ватикана по поводу налаживания тем отношений с Китаем, а Байден и в этом смысле может оказаться гораздо удобнее для католиков. Читайте статью Станислава Стремидловского «Католические епископы США уже поздравляют Байдена с победой».