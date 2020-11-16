Париж, , 15:58 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил некоторые англоязычные СМИ, в частности The New York Times, в попытке «оправдать насилие» и в недостоверном освещении борьбы против радикального исламизма во Франции.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

В статье, опубликованной в воскресенье, 15 ноября, в издании The New York Times, журналист Бен Смит пишет, что лидер Франции позвонил ему в 12 ноября, «чтобы пожаловаться на то, что англоязычная пресса осуждает скорее французскую систему интеграции мигрантов, чем тех, кто совершает нападения, такие как убийство и обезглавливание Самуэля Пати 16 октября».

В своем интервью французскому журналу Le Grand Continent от 15 ноября сам Макрон сообщил следующее: «Когда я вижу, как многие газеты, редакции которых, как мне кажется, находятся в странах, разделяющих наши ценности, пытаются оправдать насилие и заявляют, что проблема заключается во французском расизме и исламофобии, я могу ответить лишь одно: основные свободы забыты».

Напомним, 15 ноября Макрон сообщил изданию Le Grand Continent, что сожалеет по поводу недостаточной, по его мнению, международной поддержки Франции после нападений экстремистов, произошедших в Конфлан-Сент-Онорин и Ницце.