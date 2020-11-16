Гданьск, Польша, , 15:50 — REGNUM В Польше Центр по правам женщин, входящий в комитет «Борьба за легальный аборт», получил от властей Гданьска 80 тысяч злотых (21 тысяча долларов США). Об этом передает Polskie Radio 24.

Средства местного бюджета Гданьска были переданы в рамках программы поддержки уязвимых групп населения. Важно отметить, что в комитет «Борьба за легальный аборт» входит Марта Лемпарт — лидер женской забастовки, которая активно выступает за отставку правительства.

Одновременно с пожертвованием на борьбу за легализацию абортов в рамках программы поддержки уязвимых групп населения гданьская мэрия перечислила 39 тысяч злотых (10,3 тысяч долларов США) в фонд «Я знаю» для интеллектуальной и социальной поддержки пожилых людей.

Также порядка 44 тысяч злотых (11,6 тысяч долларов США) было отправлено на счет ассоциации WAGA, которая в основном посте на Facebook отмечает, что поддерживает забастовку женщин, и ее цель — «привнести феминистские взгляды в муниципальную и национальную политику».

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики.