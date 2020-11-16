Москва, , 16:00 — REGNUM Развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха обстоятельно обсудили в телефонной беседе президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Об этом сообщает 16 ноября пресс-служба Кремля.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе Mil.ru

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Путин рассказал своему французскому коллеге о посредничестве России, которое помогло прекратить боевые действия в Карабахе и избежать новых жертв, а также о вводе миротворцев вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора.

Заявление президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении, подписанное 9 ноября, выполняется. В целом в регионе стабилизировалась обстановка, отметил он.

Лидеры отметили важность решения вопросов, связанных с возвращением беженцев, обеспечением нормальных условий для жизни людей, сохранением христианских храмов и монастырей.

Путин и Макрон затронули в разговоре вопросы борьбы с терроризмом и положительно оценили переговоры главы МВД Франции Жеральда Дарманена с руководителями профильных российских ведомств, которые прошли в Москве 11 и 12 ноября.