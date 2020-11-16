Екатеринбург, , 15:47 — REGNUM В Свердловской области назначен руководитель Центра управления регионом (ЦУР). Им стал Илья Захаров, который ранее возглавлял избирательную комиссию Екатеринбурга.

На новую должность он перешёл с поста руководителя аппарата администрации Екатеринбурга, который оставил 13 ноября. Его назначение состоялось 16 ноября. А сам центр начнёт официально работать уже 23 ноября.

На прежнем месте деятельность Захарова была связана в том числе и с реагированием на поступающие обращения жителей. Отметим, создание ЦУРов курирует в России АНО «Диалог» в рамках федеральной целевой субсидии. Они открываются по поручению президента страны Владимира Путина и должны стать единым координационным центром для граждан России, объединив все возможные каналы диалога граждан и органов власти и граждан, в том числе социальные медиа, различные платформы обратной связи и т.д.

Ключевой задачей ЦУРа является решение тех вопросов, с которыми население обращается в органы власти. Отметим, что в Свердловской области ещё в 2018 году по поручению губернатора Евгения Куйвашева внедрили систему реагирования на публикации граждан в соцсетях. Развитие такой деятельности станет и одним из ключевых направлений в работе ЦУР.