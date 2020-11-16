16 ноября 2020 | Время чтения 2 мин

Карабахской конфликт превращается во фрагмент «геополитического пазла», который собирается прямо на глазах, даже несмотря на то, что внешне Турция и Россия производят впечатление «непримиримых конкурентов», ведущих борьбу за влияние в регионе, но в действительности способных идти на компромиссы, преодолевать внешнеполитические разногласия.

Станислав Тарасов, , 15:45 — REGNUM Карабахская война завершена, но политические страсти вокруг нее накаляются. Как считают многие западные эксперты, в этом нет ничего удивительного, «ведь трехстороннее соглашение Россия — Азербайджан — Армения, которое не только прекратило войну, но и привело к появлению в зоне конфликта российских миротворцев, представляет собой одну из самых крупных перетрясок в этом беспокойном регионе на перекрестке Европы, Азии и Ближнего Востока с момента распада Советского Союза». В этой связи американский политтехнолог, президент Фонда наследия Вудро Вильсона и Армянской национальной ассоциации Дональд Вильсон-Буш, признавая факт радикальных геополитических изменений в ситуации не только в Закавказье, но и на Ближнем Востоке, отмечает: комбинация готовилась «долго и тщательно, а карабахская война стала фоновым обрамлением хода событий».

Иван Шилов © ИА REGNUM

Действительно, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «роль Владимира Путина в подписании трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху была ключевой, этому предшествовала многодневная напряженная работа». По его словам, «иногда шла почти круглосуточная работа», Путин вел телефонные разговоры с лидерами Азербайджана и Армении. Чуть позже Песков несколько скорректировал описание, выводя диалог Путина со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдганом по поводу соглашения по Карабаху как бы в иную политическую плоскость, указывая, что последний «являлся сторонником силового сценария в решении карабахского конфликта». Тем не менее, по словам Пескова, «при наличии определенных разногласий все-таки отношения президентов позволяют нам, когда нужно, складывать усилия с тем, чтобы способствовать решению ряда региональных проблем». Так в чем же заключалось это «складывание усилий»?

Британское издание The Economist высказывает версию, согласно которой именно Эрдоган якобы убедил президента Азербайджана Ильхама Алиева согласиться с фактом ввода в зону конфликта российских миротворцев, чему тот яро противился, взамен на открытие подконтрольного России транспортного коридора из Азербайджана через Армению в Нахичевань, азербайджанского анклава, граничащего с Турцией. При этом Анкара рассчитывала на подписание с Москвой так называемого кавказского пакта по разделу сфер влияния в Закавказье. Но этого не произошло, Турция не упоминается в трехстороннем соглашении по Карабаху, что, по оценке известного британского эксперта по Кавказу, Томаса де Ваала, «стало определенным сюрпризом» для Турции, и ожидаемый кавказский пакт выродился в карабахское соглашение, которое позволило «занять россиянам стратегическую позицию в регионе».

По его словам, «это не все, чего хотел Азербайджан, но страна получила больше, чем могла мечтать». Де Ваал также считает, что в перспективе можно будет говорить и о нормализации армяно-турецких отношений, хотя такой сценарий на данный момент кажется «неправдоподобным». Так карабахской конфликт превращается «во фрагмент геополитического пазла», который собирается прямо на глазах, даже несмотря на то, что внешне Турция и Россия производят впечатление «непримиримых конкурентов», ведущих борьбу за влияние в регионе, но в действительности способных идти на компромиссы, преодолевать внешнеполитические разногласия. До сих пор у Путина и Эрдогана получалось сдерживать вооруженное противостояние до того, как оно выйдет из-под контроля, хотя в долговременной перспективе геополитические интересы России и Турции могут разойтись. Пока же в Закавказье появляется новый статус-кво и новый баланс сил.