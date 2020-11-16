Кишинёв, , 15:48 — REGNUM Победитель президентских выборов в Молдавии Майя Санду намерена встретиться с российским послом в Кишиневе Олегом Васнецовым на этой неделе. Об этом она сообщила 16 ноября.

«У меня будет встреча с господином послом уже на этой неделе», — сказала Санду ТАСС.

Политик отметила, что пока не планировала первые зарубежные визиты. Такой информации ещё нет.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду по итогам второго тура президентских выборов обошла действующего главу Молдавии Игоря Додона более чем на 15% голосов. По данным ЦИК, Санду поддержали 57,75% избирателей, Додона — 42,25%.

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