Москва, , 15:38 — REGNUM Совет безопасности РФ одобрил проект Стратегии антинаркотической политики до 2030 года. Об этом секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил журналистам 16 ноября по итогам заседания госоргана.

В ходе заседания проект рассмотрели и одобрили. В ближайшее время документ представят на утверждение президенту России Владимиру Путину, сообщил он.

По словам Патрушева, реализация стратегии будет способствовать противодействию новым угрозам, связанным с наркотиками, и сохранению существующих положительных результатов в борьбе с наркоманией.

«Стратегия подразумевает повышение эффективности совместной работы спецслужб и правоохранительных органов, территориальных антинаркотических комиссий, специальных медицинских учреждений и организаций», — уточнил секретарь Совбеза.

Так, документ впервые предусматривает подключение органов местного самоуправления к работе по профилактике употребления наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября Патрушев констатировал, что прежняя стратегия антинаркотической политики, действующая до 2020 года, позволила приостановить рост наркомании в стране.

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