Минск, , 15:31 — REGNUM В Минске пенсионеры проводят 16 ноября очередную несанкционированную акцию протеста, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: протесты не утихают — трансляция»

Многие несут оппозиционную бело-красно-белую символику. Участники скандируют антиправительственные лозунги. На площади Независимости установлены металлические заграждения, однако колонна миновала их.

Напомним, по субботам в Минске проходят «женские марши», а по понедельникам — «марши пенсионеров». Протестные манифестации проходят в Белоруссии третий месяц.

Противники бессменного правления Александра Лукашенко требуют новых честных президентских выборов, прекращения массового террора силовиков и освобождения политзаключённых.