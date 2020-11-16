Кишинёв, , 15:23 — REGNUM Мандат президента Молдавии означает не привилегии, а большую ответственность. Об этом заявила победитель выборов главы государства, лидер проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду 16 ноября на пресс-конференции в Кишинёве.

Санду подчеркнула, что её ждут четыре года работы для перестройки государственных институтов. Победу на выборах она назвала победой тех, кто хочет «лучшую страну, работающую на благо граждан».

«Мандат президента для меня — это не премия и не привилегия, а большая ответственность», — подчеркнула она.

Политик поблагодарила свой штаб за работу на выборах, а также наблюдателей и всех поддержавших её граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам второго тура президентских выборов Санду обошла действующего президента Молдавии Игоря Додона. За неё проголосовали, по данным ЦИК, 57,75% избирателей, за Додона — 42,25%.

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