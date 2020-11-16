Тбилиси, , 15:31 — REGNUM Избиратели, которые захотят принять участие в голосовании на втором туре выборов в парламент Грузии заслуживают того, чтобы для них создали «коридоры позора». Такое заявление, как передает «Общественное телевидение», 16 ноября сделала лидер партии «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе.

«Если избиратель считает нормальным, что в Грузии крадут голоса, сжигают офисы и бьют людей по голове, то такой избиратель должен пройти через «коридор позора», — сказала Бурджанадзе.

Она добавила, что считает такое давление на сторонников правящей партии «Грузинская мечта» допустимым, так как на ее сторонников ранее якобы было оказано давление со стороны властей.

Устроить в Грузии цепочки из людей или «коридоры позора» для тех, кто пойдет на избирательные участки в день второго тура 21 ноября, ранее призвал один из лидеров партии «Единое национальное движение» Леван Варшаломидзе. Он заявил, что поскольку все оппозиционные партии отказались от второго тура, то на избирательные участки пойдут только сторонники «Грузинской мечты».

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшем 31 октября голосовании на выборах в парламент Грузии, по данным ЦИК, победила «Грузинская мечта». Оппозиционные партии не признали итоги голосования, отказались входить в парламент и начали проводить массовые акции протеста.

Читайте ранее в этом сюжете: Партия «Европейская Грузия» отказалась от участия во втором туре выборов