Нур-Султан, 16 ноября 2020, 15:15 — REGNUM Поправки по вопросам охраны государственной границы и национальной безопасности подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщили в пресс-службе главы государства.
Ранее при обсуждении законопроекта в парламенте отмечалось, что принятие поправок позволит оптимизировать управление органами национальной безопасности.
Планируется также усовершенствовать охрану госграницы с помощью специальных технических средств. В частности, закон уточняет компетенцию пограничной службы КНБ по установлению инженерно-технических средств.
Кроме того, поправки снижают риски нарушения законодательства о госгранице. В частности, регламентирован порядок пребывания в пунктах пропуска сотрудников правоохранительных и специальных органов.