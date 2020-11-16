Париж, , 15:21 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил изданию Le Grand Continent 15 ноября, что сожалеет по поводу недостаточной, по его мнению, международной поддержки Франции после нападений экстремистов, произошедших в Конфлан-Сент-Онорин и Ницце.

Эммануэль Макрон ИА REGNUM

«Когда пять лет назад были убиты те, кто рисовал карикатуры (в редакции журнала Charlie Hebdo — ИА REGNUM), весь мир приезжал в Париж, чтобы защитить эти права. Теперь у нас обезглавили преподавателя, даже нескольких человек обезглавили. Однако соболезнования были очень скромными», — заявил Макрон.

«Некоторые мусульманские политические и религиозные лидеры… говорили, что мы должны изменить свои права. Меня это шокирует. Но мы не будем ничего менять, только потому что это шокирует других», — добавил президент.

Напомним, во Франции недавно произошли теракты, совершенные приверженцами радикального исламизма. Нападения произошли в пригороде Парижа и в Ницце. Инциденты во французских Лионе и Монпелье удалось предотвратить.

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