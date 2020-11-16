Ла-Пас, , 15:12 — REGNUM В странах, где доминирующее положение занимают империи с военными базами, отсутствует стабильность. Об этом в своём аккаунте в Twitter заявил экс-президент Боливии Эво Моралес.

«Мы сожалеем о том, что происходит в Перу. Там, где империи доминируют с военными базами, нет ни социальной, ни политической, ни экономической стабильности», — написал Моралес.

По его словам, именно народ страдает от последствий интервенционизма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за последние три года в Перу так или иначе сменились уже три президента.