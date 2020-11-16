Иерусалим, , 15:09 — REGNUM Ведущая CNN Кристиан Аманпур сравнила президентство США Дональда Трампа с Хрустальной ночью — это оскорбление памяти о Холокосте, заявила генеральный консул Израиля в Атланте Анат Султан-Дадон. Об этом сообщает 16 ноября Jerusalem Post.

Султан-Дадон призвалf Аманпур и CNN извиниться в письме исполнительному вице-президенту CNN, полученном изданием при условии, что оно не будет цитироваться.

Аманпур, международный комментатор CNN, сказала в своей передаче, что Хрустальная ночь была значительным поворотным моментом в процессе, «который привел к геноциду против всей идентичности».

«Эта башня из горящих книг привела к нападению на факты, знания, историю и истину, — сказала Аманпур, когда рядом с ней заиграли образы сожженных книг. — После четырех лет современного нападения на те же самые ценности со стороны Дональда Трампа команда Байдена/Харрис обещает вернуться к нормам, включая правду».

В письме Султан-Дадон, отправленном через два дня после выступления Аманпур, напоминается, что нацисты убили около 90 евреев в Хрустальную ночь, арестовали более 30 000 евреев и депортировали их в концентрационные лагеря. Хрустальная ночь стала первой главой Холокоста, в ходе которого нацистская Германия уничтожила шесть миллионов евреев по всей Европе и Северной Африке. Генеральный консул выразила возмущение тем, что Аманпур использует Холокост в политических целях, и заявила, что это неуважение к погибшим.

Израильский министр по делам диаспоры Омер Янкелевич также потребовал извинений от Аманпур, заявив, что CNN «должен быть партнером в глобальных усилиях по борьбе с антисемитизмом, а не разжигать огонь».

Бывший генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Дэнни Даян написал в своем твиттере, что «глупое сравнение Аманпур между Хрустальной ночью и Трампом должно привести к ее немедленному увольнению из CNN. У отрицателей Холокоста нет иммунитета».