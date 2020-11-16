Москва, , 15:11 — REGNUM Первостепенная задача неформального межгосударственного объединения Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР (БРИКС) — это усиление связей между участниками. Об этом замглавы МИД России Сергей Рябков заявил 16 ноября на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

«Что касается расширения состава объединения, то я не отношу это к разряду первостепенных задач», — отметил Рябков.

Он отметил, что БРИКС открыт к взаимодействию, и есть разные форматы вовлечения других стран в работу объединения. Есть нацеленность на расширение взаимодействия БРИКС с международным сообществом и на углубление пятистороннего взаимодействия.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября состоится саммит БРИКС режиме видеоконференции. Председателем на нём будет российский президент Владимир Путин.