Тбилиси, , 15:17 — REGNUM Оппозиционная партия «Европейская Грузия» отзывает своих членов избирательных комиссий, так как не будет принимать участие во втором туре выборов в парламент Грузии. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 16 ноября сообщил журналистам один из лидеров партии Серги Капанадзе.

Он заявил, что все оппозиционные партии отказались участвовать во втором туре и останутся только кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта». По этой причине, как считает Капанадзе, в избирательных комиссиях должны остаться только представители этой политсилы.

«Мы решили отозвать членов нашей комиссии в 17 округах, где проводится второй тур. 1922 члена комиссии больше не будут в комиссиях, — заявил представитель оппозиционной партии. — Пусть что хотят переписывают, что хотят фальсифицируют».

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшем 31 октября голосовании на выборах в парламент Грузии, по данным ЦИК, победила «Грузинская мечта». Оппозиционные партии не признали итоги голосования, отказались входить в парламент и начали проводить массовые акции протеста.

Читайте ранее в этом сюжете: В «Европейской Грузии» отказались устраивать «коридоры позора»