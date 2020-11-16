Ереван, , 15:04 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что принял решение уволить главу МИД республики Зограба Мнацаканяна.

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«Да, и ещё я решил уволить министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна», — сказал Пашинян, выступая в парламенте Армении.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении заявил, что ему не предлагали лучших условий для прекращения боёв в Нагорном Карабахе. Только сдачей нескольких районов можно было предотвратить войну, но Армения решила бороться, добавил он.

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