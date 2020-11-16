Москва, , 15:03 — REGNUM Молдавия выбрала Европу, однако вряд ли страна станет частью Румынии в ближайшие годы, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя итоги президентских выборов.

«Молдавия — одна из самых бедных стран в Европе и СНГ. Ее экономика очень сильно зависит от платежей, которые работающие в других странах трудовые мигранты перечисляют на свою историческую родину.

Вместе с тем, несмотря на COVID-19, молдавский лей к доллару США в 2020 году остается достаточно стабильным. С новым президентом Молдавии вряд ли что-то изменится.

О том, что Молдавия выбрала Европу плакать не стоит. Как известно, на месте СССР возникло СНГ, то есть бывшие братские республики получили инструмент получения дотаций со стороны России.

Данный факт сделал экономические реформы в России более болезненными, и до недавнего времени сдерживал развитие российской экономики.

Жить на свои, не клянчить дотации и кредиты у других стран, прежде всего, у России давно научились Казахстан и Азербайджан. В последние годы в направлении реформ и капитализма сильно продвинулся Узбекистан. Именно эти страны должны быть в приоритете Москвы.

Печалиться, если Молдавия станет страной НАТО или ЕС, Москве не стоит. Пусть круг друзей будет уже, но они зато будут искренними и верными. Любовь за деньги — это всегда на одну ночь.

Требовать верности от такой подруги не стоит. Да и денег у России пока не так много. Россия — не США и Евросоюз, доллары и евро печатать в поддержку партнеров не будет.

Другое дело, что остается проблема Приднестровья. Говорят, что 20 лет назад Владимир Путин и Буш-младший договорились включить Приднестровье в состав Украины.

Однако, после оранжевой революции в Киеве 2004 года эта история перестала быть актуальной», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-премьер Молдавии и лидер оппозиционной партии «Действие и солидарность» Майя Санду стала лидером президентской гонки по итогам обработки 100% протоколов.

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