Рига, , 15:03 — REGNUM Европейский союз, как ожидается, в ближайшее время расширит список должностных лиц Белоруссии, которые попадают по персональные санкции, до более чем 200 фамилий. Об этом 16 ноября сообщила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, слова которой приводит ее пресс-служба.

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Как отметила экс-кандидат, в настоящее время она договаривается с другими странами о расширении и углублении санкционных списков.

«С прошлой недели активно работаем над экономическими санкциями по бизнесам и госкомпаниям, которые кормят режим. Плюс, ожидается, что страны ЕС вот-вот расширят список персональных санкций до 200+ фамилий», — отмечается в заявлении Тихановской.

Также она добавила, что белорусская оппозиция добивается пересмотра программ по международной поддержке, «чтобы деньги не шли режиму, а напрямую белорусскому обществу».

При этом Тихановская указала, что оппозиция из-за рубежа «запускает процесс подачи документов в суды по универсальной юрисдикции, … инициирует международные расследование и созыв международного трибунала по преступлениям против человечности» и создает базу, куда «любой сможет конфиденциально прислать свидетельства преступлений против белорусов и получить амнистию».

Как передавало ИА REGNUM, ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что она добивается отключения Белоруссии от международной платежной системы SWIFT.