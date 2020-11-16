Москва, , 15:04 — REGNUM Российский президент Владимир Путин будет председателем на двенадцатом саммите стран БРИКС, который состоится 17 ноября в режиме видеоконференции. Об этом сообщает 16 ноября пресс-служба Кремля.

В Кремле пояснили, что лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР обсудят состояние и перспективы сотрудничества в рамках объединения. В рамках саммита запланирован обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, а также подведение итогов председательства России в БРИКС в 2020 году.

Главы государств сверят позиции в преддверии саммита «Группы двадцати», который намечен на 21−22 ноября. Ключевые договоренности лидеров войдут в Московскую декларацию саммита и в другие документы.

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