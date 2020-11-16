Ереван, , 14:58 — REGNUM Армения и Россия должны сохранить стратегические и союзнические отношения, заявил 16 ноября армянский премьер-министр Никол Пашинян.

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"У Армении и России были, есть и будут стратегические и союзнические отношения», — заявил Пашинян, выступая в парламенте страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении заявил, что ему не предлагали лучших условий для прекращения боёв в Нагорном Карабахе. Только сдачей нескольких районов можно было предотвратить войну, но Армения решила бороться, добавил он.

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